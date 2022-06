Silent Hill, Christophe Gans conferma che Konami ha diversi progetti legati alla serie in sviluppo

Konami avrebbe diversi progetti in corso di sviluppo legati alla serie Silent Hill. A svelarlo è stato il regista Christophe Gans in un'intervista con il sito Jeuxactu, concordata per il ritorno nelle sali francesi del film Le Pacte.Gans, che in passato ha girato uno dei film di Silent Hill, ha parlato di più giochi in sviluppo. Stando a lui il franchise sarà rilanciato a livello globale con film e videogiochi. Dei film (quantomeno di uno) si occuperà direttamente la sua compagnia, che pare avere i diritti di Silent Hill (insieme a quelli di Fatal Frame, che seguirà dopo): "Ciò che posso dire è che il film procede. Sono al lavoro con Konami. Konami ci crede davvero perché penso che sia stata galvanizzata dai successi dei remake di Resident Evil 2 e 3, che sono dei giochi meravigliosi, dobbiamo dare a Cesare quel che è di Cesare."

Insomma, Gans sta lavorando a un nuovo film di Silent Hill che fa parte di un progetto di rilancio complessivo del franchise, pur involontariamente (Gans non lo aveva pensato come tale, inizialmente) sulla scia dell'operazione fatta da Capcom con i Resident Evil. Quindi di fatto ha confermato le varie indiscrezioni trapelate online, che parlano di più giochi in sviluppo.