Persona 3 Portable, Persona 4 Golden e Persona 5 Royal anche su PS5 e Steam

Atlus ha confermato tramite un comunicato ufficiale che Persona 3 Portable, Persona 4 Golden e Persona 5 Royal arriveranno anche su PS5 e Steam, oltre che su console Xbox. Queste versioni non hanno però ancora una data d'uscita ufficiale, quindi ci potrebbe essere un accordo di esclusiva temporale con Microsoft.

Persona 4 Golden, Persona 4 Arena Ultimax e Persona 5 Strikers sono già disponibili su Steam, quindi ha senso che anche questi arrivino nel negozio di Valve.

Insomma, la serie Persona va sempre più emancipandosi per raggiungere tutte o quasi le piattaforme disponibili sul mercato, dopo essere stata per anni una proprietà intellettuale legata a doppia mandata a PlayStation. Proprio recentemente Persona 5 Royal è stato rimosso dalla PS Plus Collection di giochi PS4 disponibili per PS5. Persona 3 Portable fu lanciato in origine su PSP, mentre Persona 4 Golden su PS Vita.

Per il resto vi ricordiamo che Persona 3 Portable, Persona 4 Golden e Persona 5 Royal saranno disponibili per tutti gli abbonati al Game Pass di Microsoft. Persona 5 Royal uscirà il 21 ottobre 2022, mentre gli altri arriveranno nel 2023.