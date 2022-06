Nintendo Switch: nuovo Direct in programma a fine giugno, stando ad Alanah Pearce

Alanah Pearce potrebbe aver svelato la data del prossimo Nintendo Direct. Stando all'ex giornalista di IGN e attualmente writer di Sony Santa Monica, il prossimo showcase della grande N si svolgerà mercoledì 29 giugno.

La soffiata della Pearce è arrivata in maniera apparentemente involontaria durante una diretta su Twitch dove stava commentando le novità dell'Xbox Showcase di ieri. Una volta concluse le considerazioni sullo showcase Microsoft, ha menzionato i prossimi eventi in programma, citando anche un Nintendo Direct, per l'appunto fissato per fine mese.

Quando gli spettatori le hanno fatto notare che la casa di Kyoto non ha ancora fatto nessun annuncio ufficiale in merito, la Pearce ha ricontrollato la sua agenda, ribadendo nuovamente la data del 29 giguno.

Alanah Pearce negli anni si è creata una fitta rete di contatti all'interno dell'industria videoludica grazie alla sua professione di giornalista, quindi ci sono buone probabilità che la soffiata sia corretta.

Per scoprire la verità non ci resta che attendere notizie da Nintendo. In precedenza un rumor indicava il 15 giugno come possibile data del prossimo Direct, ma a prescindere da tutto la casa di Kyoto negli anni ha sempre approfittato del periodo estivo per presentare le novità in arrivo sulle sue console e dubitiamo che il 2022 sarà l'eccezione alla regola, considerando la mole di titoli in uscita nei prossimi mesi, come Bayonetta 3 e Pokémon Scarlatto e Violetto.