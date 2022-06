Nintendo Direct di giugno 2022 rivelato da un leak, ecco la data dell'evento

Questo mese ci sarà un nuovo Nintendo Direct, stando a un leak che appare piuttosto attendibile e che rivela la data dell'evento: verrà trasmesso il 15 giugno, dunque nell'ambito del Summer Game Fest.

Ricorderete senz'altro il leaker che aveva finto di anticipare tutti gli annunci del Nintendo Direct per ingannare la stampa, ma qui la questione è differente: un content creator ha ricevuto la mail di uno sviluppatore in cui gli veniva proposto il codice per la recensione di un titolo che sarebbe uscito appunto il 15 giugno nell'ambito di uno shadow drop.

L'embargo per la recensione parlava di quella data e delle 18.00, dunque è lecito immaginare che il Nintendo Direct si terrà più o meno a quell'ora. Il punto è che lo sviluppatore ha dimenticato in questo caso di far firmare al content creator un NDA, da qui il leak, sicuramente frutto di un errore.

Nintendo Switch

Al fine di provare la veridicità di quanto riportato, l'autore del post su Reddit ha pubblicato anche alcuni screenshot delle e-mail che gli sono arrivate, cercando di evitare di riprodurre qualsiasi parte coperta da embargo. Ebbene, da quelle immagini è abbastanza facile capire di che gioco si stia parlando.

Immaginiamo che a questo punto le pratiche per l'annuncio ufficiale del Nintendo Direct potrebbero subire un'accelerazione: vedremo se la notizia arriverà già nelle prossime ore o se la casa giapponese farà finta di nulla, puntando all'inizio della settimana prossima.