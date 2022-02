Nintendo Direct, misterioso leaker ha anticipato tutti gli annunci dell'evento

Il Nintendo Direct di ieri sera è finito al centro di una situazione curiosa e inaspettata: si è scoperto che un misterioso leaker ha anticipato tutti gli annunci dell'evento, dal primo all'ultimo, con tre giorni di anticipo.

Abbiamo parlato di come il Nintendo Direct sia stato un capolavoro per quantità e qualità dei giochi presentati, nonché per l'importanza di alcune delle proprietà intellettuali che hanno fatto il proprio ritorno, come ad esempio Xenoblade Chronicles e Mario Strikers.

Ebbene, tale Waddle Dee Knows ha pubblicato su Twitter una serie di post che rivelavano in anticipo i contenuti del Direct, azzeccandoli nei minimi dettagli. L'utente in questione sostiene di essere un insider molto vicino a Nintendo, e per quanto ne sappiamo potrebbe essere la verità.

Certo, non mancano gli scettici: diverse persone su Reddit e Resetera pensano che non si tratti di un vero leaker, bensì di qualcuno che ha pubblicato tantissime "anticipazioni" per poi cancellare quelle che non si sono verificate e risultare così apparentemente infallibile.

Sembra tuttavia non ci siano prove a sostegno di tale ipotesi: gli strumenti di analisi a disposizione non possono stabilire con certezza se i tweet di Waddle Dee Knows siano stati effettivamente modificati o cancelllati.

Ora che il profilo è di dominio pubblico, con ogni probabilità scopriremo come stanno davvero le cose nelle prossime settimane, sebbene l'utente abbia già cominciato a pubblicare nuovi leak: si riveleranno veri oppure no?