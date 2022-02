GeForce NOW: Sifu, Not Tonight 2 e altri otto giochi in arrivo questa settimana

GeForce NOW vedrà l'arrivo di Sifu, Not Tonight 2 e altro otto giochi che andranno ad arricchire il catalogo del servizio streaming di NVIDIA, sempre più aperto anche nei confronti dei dispositivi iOS e Android.

La settimana scorsa GeForce NOW ha compiuto due anni e i festeggiamenti continuano ancora con alcune importanti novità: oltre ai già citati Sifu e Not Tonight 2, ci sono anche Diplomacy is Not an Option, Model Builder e Werewolf: The Apocalype - Earthblood.

Non mancano inoltre i contenuti aggiuntivi, ad esempio la Stagione 12: Ribellione di Apex Legends e il DLC Joseph: Collapse di Far Cry 6 (recensione). Infine le skin, come quelle di Eternal Return.

Dicevamo dei dispositivi mobile: "GeForce NOW sta portando il PC gaming mobile su quasi tutti i cellulari iOS o Android. I giocatori da mobile possono giocare ad uno qualsiasi degli 800 giochi per PC, compresi 35 titoli free-to-play, che supportano l'input del controller", si legge nel comunicato stampa.

"I membri con dispositivi iOS possono ottenere tutti i vantaggi del gioco PC senza abbandonare l'ecosistema Apple; e i giocatori Android possono migliorare radicalmente il loro gameplay con l'abbonamneto a GeForce NOW RTX 3080 per abilitare il gioco PC a 120 fotogrammi al secondo su selezionati 120Hz telefoni Android."

Ecco quindi i nuovi giochi disponibili questa settimana su GeForce NOW: