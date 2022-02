Far Cry 6 - Joseph: Collapse, la recensione dell'ultimo DLC dello sparatutto open-world

Il monologo di Joseph Seed in Far Cry 5, interpretato in maniera magistrale da Luca Ghignone nella versione italiana del gioco, ci sembrava l'introduzione perfetta per la recensione di Joseph: Collapse , terzo e ultimo DLC di Far Cry 6 e dunque il pacchetto che chiude questo peculiare Season Pass dedicato ai più celebri villain della serie Ubisoft. Una conclusione degna delle aspettative?

"Lo so che soffri. Dio ti dà, Dio ti toglie, no? Ma non sei l'unico che viene messo alla prova. Lo sai che avevo una moglie? Bellissima, vero? Ma eravamo in attesa del primo figlio ed eravamo poco più che due ragazzini. Ero terrorizzato. Diventare padre... come avremmo fatto coi soldi? Ma era tranquilla, aveva fede che sarebbe andata bene. Lei ha sempre avuto fede. Poi un giorno andò a trovare una sua amica. Un incidente e... Dio toglie."

Ci sono poi diversi luoghi d'interesse, dove portare a termine le missioni principali del DLC e raccogliere dunque le tre parti della croce di Joseph che gli consentiranno di varcare l'Eden's Gate, letteralmente, oppure entrare in contatto con visioni che vanno ad approfondire il rapporto fra il "Padre" e i suoi discepoli, in particolare i luogotenenti John, Jacob e Faith, senza però rivelare retroscena che non siano già stati raccontati in Far Cry 5: una mancanza notevole quando punti forte sul fanservice.

Impegnati negli ormai classici cinque "cicli" uguali fra di loro ma progressivamente più impegnativi, all'interno di questa versione "da incubo" di Hope County troveremo una serie di rifugi sbloccabili dove fermarci a rifiatare e spendere i crediti ottenuti per acquistare potenziamenti permanenti, che sopravvivono cioè alla formula roguelite dell'esperienza, e per "pompare" le casse delle armi disponibili in stile lootbox ma senza microtransazioni, fortunatamente.

Certo, parliamo solo di una porzione dello scenario, una "sintesi" che riprende in maniera pressoché identica le caratteristiche delle mappe di Vaas e Pagan, proponendo dimensioni del tutto simili e un'estetica spesso e volentieri contaminata da ciò che avviene nel finale di Far Cry 5 , nonché dall'espansione post-apocalittica New Dawn , fra porzioni di bosco incenerite ed edifici diroccati. Il design in generale risulta però sostanzialmente meno riuscito rispetto a quello del Kyrat.

Se in Vaas: Insanity (recensione) ci siamo ritrovati a vagare in una versione onirica e distorta delle Rook Islands e in Pagan: Control (recensione) abbiamo invece esplorato una splendida rivisitazione del Kyrat, l' ambientazione di Joseph: Collapse è ovviamente quella di Hope County, la contea fittizia che si trova nel montana e che fa da sfondo alle vicende del quinto capitolo del franchise.

La formula di Joseph: Collapse è dunque quella che già conosciamo: uno sparatutto roguelite con qualche problema di troppo in termini di hitbox, ma che in alcune sequenze richiama un gameplay in stile run & gun frenetico e divertente. Girando nella mappa si affrontano le "ombre" dei membri della setta creata da Joseph Seed per guadagnare crediti, si sbloccano nuovi potenziamenti per aumentare le proprie possibilità di sopravvivere e si prova a completare la sfida finale per poter cominciare poi la partita dal ciclo successivo.

Grafica e sonoro

Joseph: Collapse, una sezione platform in cui bisogna distruggere determinati oggetti per purificare la zona

Come già accennato, la Hope County rappresentata in Joseph: Collapse non vanta purtroppo i suggestivi panorami del Kyrat onirico che abbiamo visitato nei panni di Pagan Min, anzi si presenta come uno scenario abbastanza scialbo e generico. La presenza di strutture viste nella campagna di Far Cry 5 ne fa aumentare un po' le quotazioni, così come le citazioni anche visive all'espansione New Dawn, ma in generale non c'è molto di cui essere entusiasti.

Il comparto sonoro si regge quasi esclusivamente sull'ottima interpretazione di Greg Bryk, visto che chiaramente i dialoghi sono solo in inglese e non c'è un doppiaggio in italiano, come purtroppo accaduto per il gioco base: una scelta che ancora fatichiamo a comprendere per uno dei franchise più celebri di Ubisoft. Le musiche, infine, si rivelano solo funzionali all'azione.