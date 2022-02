Fortnite: in arrivo skin di The Legend of Zelda, Destiny 2 e Mass Effect? Spunta un indizio

Fortnite negli anni ci ha abituato a collaborazioni di ogni tipo con film, fumetti, serie TV, artisti musicali e anche altri videogiochi con skin e/o eventi a tema. A quanto i prossimi crossover potrebbe coinvolgere i personaggi di The Legend of Zelda, Destiny 2, Mass Effect e Mega Man stando a un sondaggio inviato ai giocatori del battle royale.

Come segnala l'account Twitter, Destiny Bulletin, Epic Games ha inviato nei giorni scorsi dei sondaggi relativi a Fortnite Battaglia Reale. Una delle domande presenti, chiede se gli utenti conoscono o quantomeno hanno mai sentito parlare di vari personaggi di altri brand videoludici. Tra le varie opzioni ci sono il Ramingo, Mara Sov, la classe dei Titani e la razza dell'Alveare di Destiny 2, Link e Ganondorf di The Legend of Zelda, Samara di Mass Effect, Mega Man e Alexios di Assassin's Creed.

La maggior parte delle opzioni riguardano Destiny 2, il che potrebbe essere un modo da parte di Epic Games per sondare il terreno per un possibile crossover. Tra l'altro, tempo fa un sondaggio simile citava altri personaggi iconici come Zavala e Osiride.

Per quanto non siano assolutamente da escludere a priori, riteniamo meno probabili collaborazioni con Nintendo, visto lo storico attaccamento dell'azienda giapponese ai suoi personaggi storici, mentre l'inclusione di Samara di Mass Effect ci risulta poco sensata, dato che di certo non è uno dei personaggi più noti della serie Bioware.

Ovviamente al momento non c'è nulla di ufficiale, dunque rimaniamo in attesa di novità ufficiali da parte di Epic Games. Sempre rimanendo in tema di possibili collaborazioni, questo mese potrebbe arrivare il Nathan Drake di Tom Holland su Fortnite in occasione dell'uscita del film di Uncharted.