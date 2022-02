1-2-Switch avrà un seguito su Nintendo Switch, secondo un noto leaker

1-2-Switch è stato uno dei giochi di lancio di Nintendo Switch, costruito praticamente per dimostrare le potenzialità dei Joy-Con, ma dal punto di vista puramente ludico non è riuscito ad offrire moltissimo, non arrivando ai fasti del vecchio Wii Sports, tuttavia sembra che ci sia un seguito in sviluppo, secondo quanto riferito dal noto insider Zippo.

La fonte in questione si è dimostrata piuttosto affidabile in passato, pur rimanendo spesso sul vago, dunque proviamo a prenderla in considerazione anche se bisogna sempre considerare tutto come una semplice voce di corridoio.

1-2-Switch, una delle folli sfide del gioco

La faccenda sembra anche piuttosto strana, considerando che sono passati ormai cinque anni dall'uscita del gioco e non sembrerebbe ci siano i presupposti per consolidare il franchise, ma deve comunque aver fatto delle buone vendite.

"1-2-Switch è uno dei giochi più dimenticabili e meno interessanti che abbia mai giocato, eppure avrà un seguito per qualche ragione. Ha venduto bene, suppongo?" Questo è quanto ha scritto Zippo sul suo blog, dal quale in passato sono arrivate anticipazioni corrette.

In effetti, 1-2-Switch è tra i tanti million seller di Nintendo, avendo totalizzato 3,18 milioni di copie vendute su Nintendo Switch, piuttosto lontano dai maggiori successi della console ma comunque con un risultato molto soddisfacente, soprattutto a fronte dei costi di produzione, probabilmente.

D'altra parte, anche la nota insider Emily Rogers aveva fatto riferimento a un "gioco casual" di prossimo arrivo su Nintendo Switch, di cui è curiosa di vedere l'accoglienza, cosa che potrebbe effettivamente riferirsi al seguito in questione. Nel frattempo, abbiamo visto le date di uscita di tanti giochi Switch confermate da Nintendo nei giorni scorsi, con la console che secondo la compagnia è ancora a metà del suo ciclo vitale.