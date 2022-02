Nintendo Switch è ancora a metà del suo ciclo vitale, conferma il presidente Furukawa

Shuntaro Furukawa, il presidente di Nintendo, in occasione dell'ultimo report finanziario della compagnia di Kyoto ha affermato nuovamente che Nintendo Switch è ancora a metà del suo ciclo vitale e dunque prevede che continuerà ad essere la console ammiraglia ancora per molti anni a venire.

Come confermato dagli ultimi dati finanziari riportati da Nintendo, Switch sta macinando numeri di vendita impressionanti nonostante ci avviciniamo al sesto anno di vita della console e alla fine del 2021 ha raggiunto quota 103,54 milioni di unità vendute nel mondo, superando i 100 milioni più velocemente di Wii e PS4. Dunque non stupisce più di tanto che Nintendo non abbia assolutamente fretta di pensionare la console.

"Switch è solo a metà del suo ciclo di vita e lo slancio con cui sta iniziando quest'anno è buono", ha affermato Furukawa, aggiungendo che si aspetta che Switch superi la longevità delle altre console in termini di vendite. "Switch è pronto a rompere lo schema delle nostre precedenti console che hanno visto un calo delle vendite repentino nel loro sesto anno sul mercato e crescere ulteriormente."

Furukawa fece dichiarazioni simili anche lo scorso novembre, dove tra l'altro affermò che di conseguenza per la compagnia è ancora troppo presto per parlare della prossima console Nintendo.

Sempre in occasione dell'ultimo incontro con gli azionisti, il presidente Furukawa ha parlato anche di possibili acquisizioni future, spiegando che la compagnia punta a una crescita organica piuttosto che a grandi investimenti come Microsoft e Sony.