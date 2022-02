Elden Ring: video gameplay mostra lo scontro con l'Orso Gigante, che vi farà a pezzi

Game Informer ha condiviso un nuovo video gameplay di Elden Ring, che ci mostra lo scontro con l'Orso Gigante, che è pronto a farvi a pezzi con i suoi attacchi e le sue prese. Potete vedere il filmato qui sopra.

Precisamente, il video gameplay inizia al minutaggio 1:20. Il personaggio di Elden Ring, inizialmente, esplora un'area aperta con Torrente, la cavalcatura, ma poi vi è uno stacco e si arriva allo scontro con l'Orso Gigante, che aveva già avuto modo di vedere tempo addietro grazie ad alcune immagini ufficiali condivise da FromSoftware.

Il video nasconde l'interfaccia, quindi non abbiamo modo di vedere tutti i dettagli dello scontro, come la quantità di danni inflitti dall'Orso Gigante, ma in questo caso ciò che più interessa è vedere un po' di gameplay di Elden Ring. La creatura è enorme, aggressiva, ha un range di attacco notevole grazie alla sue lunghe zampe ed è in grado anche di effettuare una presa che stritola e lacera il nostro personaggio.

Non è chiaro se si tratti di un boss vero e proprio o "solo" di un nemico potente, ma per certo l'Orso Gigante è una promessa in termini di difficoltà. Se vi interessa vedere qualcosa in più di Elden Ring, ecco un video gameplay che mostra il Castello Mourne, con spettacolari combattimenti.

Inoltre, il director di Elden Ring ha affermato che George R.R. Martin sarebbe "scioccato" di quel che Miyazaki ha fatto ai personaggi.