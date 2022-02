One Piece: iniziate le riprese della serie Netflix

Con un post su Twitter dell'account Netflix Geeked è stato annunciato l'inizio delle riprese della serie live action di One Piece prodotta da Netflix e con il sensei Eiichiro Oda, l'autore del manga originale, nel ruolo di produttore esecutivo.

Il post è accompagnato da alcuni scatti che mostrano gli attori durante una giornata di riprese e conferma dunque che la produzione è entrata nel vivo alla fine di gennaio.

Il cast della serie Netflix di One Piece vede Iñaki Godoy (Go, Youth!, Who Killed Sara?) nei panni del protagonista Monkey D. Luffy, Mackenyu (Rurouni Kenshin: Final Chapter, Pacific Rim: Uprising) interpreta Roronoa Zoro, mentre Emily Rudd (Fear Street, Hunters) sarà Nami. Infine Jacob Romero Gibson (Greenleaf, All Rise) interpreta Usop e Taz Skylar (Boiling Point, Villain) sarà Sanji.

Basata sull'iconico manga Eiichirō Oda, la prima stagione della serie live action di One Piece di Netflix sarà composta da dieci episodi che adatteranno l'arco narrativo di Romance Dawn, ovvero la prima saga. Al momento non è stata ancora annunciata una finestra di pubblicazione della serie TV, ma non è da escludere la messa in onda entro la fine dell'anno.

La produzione è affidata al Tomorrow Studios, che ha anche realizzato l'adattamento live action di Cowboy Bebop, e vede la partecipazione del produttore Marty Adelstein (Prison Break, Teen Wolf) e ITV Studios. Matt Owens (Luke Cage, Agents of S.H.I.E.L.D.) è lo sceneggiatore dello show. Steven Maeda e Becky Clements sono i produttori esecutivi, insieme a Eiichiro Oda che dunque supervisionerà da vicino il progetto.