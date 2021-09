One Piece: il live acton di Netflix mostra lo script dedicato alla Saga Romance Dawn

One Piece è una delle serie anime che riceveranno una versione live-action tramite Netflix. La piattaforma di video streaming non ha ancora condiviso le informazioni più importanti, come il cast, la data e dei video con spezzoni di puntate, ma ha da poco condiviso lo script della prima puntata, che sarà intitolata "Romance Dawn".

Romance Dawn è il nome della prima saga di One Piece: la prima puntata è quindi un omaggio alla saga originale. Non sappiamo quanto sarà legata alla versione originale e quanta libertà si sono presi gli scrittori, quindi dovremo attendere di vederla. Sappiamo però che Matt Owens, uno degli scrittori che si è occupato dell'adattamento Netflix, ha svelato che One Piece ha un grande significato per lui, in quanto lo ha aiutato a superare un periodo di depressione: Eiichiro Oda - creatore del manga - ha compreso la passione di Owens e dato la propria approvazione allo show.

Sappiamo anche che questa serie live action di Netflix includerà 10 episodi, ma ovviamente gli scrittori sperano di proseguire con nuove stagioni.

Rimanendo in tema Netflix, sono disponibili i primi giochi compresi nell'abbonamento in Polonia, ecco come funzionano.