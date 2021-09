Xbox Series X: il modello a tema Far Cry 6 è a dir poco stravagante

Ormai Microsoft ci ha preso gusto nel proporre edizioni speciali di Xbox Series X dal look peculiare e ispirate a vari giochi. Di recente ha svelato un nuovo modello dedicato a Far Cry 6 che è a dir poco stravagante.

Un po' come la serie di Ubisoft, anche la console e il controller dedicati al sesto capitolo sono decisamente sopra le righe. Lo stile dovrebbe ricalcare quello di uno dei modelli di "Zaino Supremo" che il protagonista può utilizzare durante le sue scorribande a Yara, il paese fittizio che fa da sfondo alle vicende di Far Cry 6. Il risultato come potrete notare dall'immagine di seguito è molto... bizzarro e probabilmente non andrà incontro ai gusti di tutti.

Xbox Series X a tema Far Cry 6

Purtroppo l'edizione speciale di Xbox Series X a tema Far Cry 6 si può ottenere solo tramite un concorso a premi di Microsoft, riservato ai soli cittadini residenti negli USA, Regno Unito, Francia, Canada e Germania.

Che ne pensate, vi piace questo stravagante modello? Oppure preferite quelli ispirati a Psychonauts 2 o al film Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli?

Vi ricordiamo che Far Cry 6 sarà disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One e PC a partire dal 7 ottobre 2021.