Xbox Series X: Double Fine annuncia versione a tema Psychonauts 2, è spettacolare

Double Fine Productions ha svelato una versione speciale di Xbox Series X a tema Psychonauts 2, l'ideale per ravvivare il salotto con colori sgargianti.

L'annuncio è arrivato tramite un tweet del profilo ufficiale dello studio, che permette di ammirare la console in tutto il suo splendore. La parte inferiore ha un tema spaziale, impreziosito da dei bulbi oculari. Mentre nella parte superiore troviamo il logo e un tetto a piramide (che supponiamo si possa rimuovere per non ostacolare l'aerazione). Anche il controller Xbox incluso sarà a tema, richiamando i colori e i motivi della console.

Purtroppo, come apprendiamo dal tweet, al momento l'unico modo per ottenere questa meraviglia è risiedere negli USA, UK, Canada, Francia o Germania e tentare la sorte con il concorso a premi attualmente in corso sul sito Microsoft. I fortunati vincitori otterranno console, controller e anche una copia digitale di Psychonauts 2.

Psychonauts 2 sarà disponibile su PC, Xbox Series X | S, Xbox One e PS4 a partire dal 25 agosto. Se ve lo siete perso, ecco il video backstage dove gli sviluppatori ci parlano dei nuovi personaggi del sequel.