Psychonauts 2: un video dietro le quinte presenta i nuovi personaggi

Double Fine Productions ha pubblicato un video dietro le quinte di Psychonauts 2, grazie al quale facciamo la conoscenza dei nuovi personaggi che Raz incontrerà nel quartier generale degli Psiconauti.

Come di certo saprete il gioco è entrato finalmente in fase gold e il prossimo 25 agosto debutterà su Xbox Series X | S, PS4 e PC, il che ha dato modo agli sviluppatori di potersi dedicare a una serie di filmati backstage in cui svelano dettagli e retroscena di Psychonauts 2.

Nel primo episodio di "Basic Braining" Tim Schafer e gli altri sviluppatori ci parlano dei nuovi personaggi che conosceremo nel sequel nei panni di Raz. Dopo gli eventi del primo capitolo il protagonista entra nel programma stagisti dell'organizzazione Psiconauti e fa la conoscenza di nuovi colleghi, alcuni amichevoli altri meno, ma tutti abbastanza strampalati e unici.

Fra bizzarre missioni e misteriose cospirazioni, Psychonauts 2 è un'avventura a piattaforme con uno stile cinematografico e tanti poteri psichici personalizzabili. Nei panni di Raz dovremo far fronte alle minacce che stanno mettendo in pericolo l'agenzia di spionaggio psichica Psiconauti, in primis una talpa che si è infiltrata nel quartier generale.

