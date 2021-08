Xbox Game Pass, agosto 2021: la prima mandata di giochi per gli abbonati

Nonostante ci si trovi praticamente nel pieno dell'estate, anche la prima mandata di giochi di agosto 2021 per Xbox Game Pass non sembra abbassare affatto il ritmo del servizio Microsoft, che in questa infornata porta ben 15 giochi in più nel catalogo degli abbonati. A fronte dell'uscita di sette titoli, tra i quali si registra in particolare la presenza di GTA 5, il bilancio continua dunque ad essere decisamente positivo come quantità di giochi disponibili, ma anche la qualità non è certo secondaria, considerando la presenza di giochi ci livello assoluto come Hades e Art of Rally.

Gli indie continuano ad avere un posto di rilievo in questi mesi estivi, ma come abbiamo ampiamente visto questa è una caratteristica molto positiva in termini di freschezza e originalità delle esperienze proposte.