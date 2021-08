Lawn Mowing Simulator, la recensione del simulatore di giardiniere

Tagliare l'erba del giardino non è mai stata un'attività amatissima dai game designer e dai videogiocatori in generale. In realtà qualche gioco che affronta il tema esiste, come quella piccola gemma di Hover Bovver di Jeff Minter o il più recente Grass Cutter di Nikolai Usachev, ma in linea di massima sono davvero in pochi nella nostra industria a vedere qualcosa di epico o divertente in quello che viene considerato un lavoro, anche quando svolto per se stessi.

Iniziando da abitazioni relativamente modeste, l'obiettivo è quello di arrivare a lavorare per i proprietari di castelli e tenute, che fruttano molti soldi. Appena avviato il gioco, ci viene chiesto di creare un personaggio con l'editor integrato, quindi di provare e acquistare uno dei primi due trattorini tagliaerba disponibili (su dodici totali). Da notare che i veicoli appartengono a produttori reali, come Toro, SCAG e STIGA, che hanno concesso la licenza di utilizzo agli sviluppatori. Ne riparleremo più avanti. Comprato il primo veicolo, non resta che iniziare a cercare qualche cliente e avviare finalmente la nostra impresa .

Lawn Mowing Simulator non è particolarmente complesso da padroneggiare. Con l'avanzare del gioco diventa più profondo (un po' come succede in molti altri simulatori, tipo i Farming Simulator ), ma i concetti fondamentali che lo regolano sono molto semplici. Nella modallità carriera il giocatore veste i panni del proprietario di una ditta che si occupa di tagliare l'erba dei giardini dei ricchi possidenti di una ridente cittadina della campagna inglese.

Una difficoltà ulteriore è data proprio dalle rifiniture: spesso per raggiungere la percentuale di taglio richiesta, dovremo lavorare vicino a delle aiuole. Nel caso in cui tagliassimo per sbaglio qualche fiore o qualche cespuglio, avremo un penalità, che si traduce in meno introiti. Naturalmente anche la manutenzione del mezzo è importante, quindi bisogna evitare di mandarlo a sbattere contro muretti, scalini o altri ostacoli, soprattutto quando la lama è in funzione. Certo, è comunque possibile ripararlo, ma farlo costa e il tutto si traduce in meno soldi per la compagnia.

La prima cosa da fare una volta accettato un lavoro è trovare tutti gli oggetti sparsi sul prato che abbiamo il compito di rasare, così da non rischiare danni. Ossia, invece di salire a bordo del veicolo e iniziare a tagliare l'erba, si deve fare una passeggiata per l'area raccogliendo gli oggetti lasciati da chissà chi (basta afferrarli per eliminarli). Quindi si può tornare al trattorino tagliaerba, accendere il motore, portarlo sul prato, abbassare le lame e impostarne l'altezza (ogni cliente chiederà tagli differenti), quindi iniziare a fare su e giù per il manto verde finché non si è raggiunta la percentuale di taglio richiesta (solitamente intorno al 99%).

L'impresa cresce

Uno dei veicoli in azione

Comunque sia non fatevi ingannare dai "pericoli", perché l'azione di Lawn Mowing Simulator è decisamente lenta: di base si passa moltissimo tempo a fare avanti e indietro per i prati, alla ricerca dei ciuffi residui. Ci vogliono anche decine di minuti per finire un singolo lavoro, soprattutto quando non si ha la giusta dimestichezza con il mezzo e non si possiedono accessori avanzati come rulli a strisce o trinciatori. Fortunatamente c'è una funzione che evidenzia l'erba non tagliata, così da non dover andare mai a occhio. All'inizio non è un grosso problema, ma quando si supera una certa percentuale di compito svolto, individuare da soli i singoli ciuffi sopravvissuti non è per niente immediato.

Completato un prato, si ottengono i soldi pattuiti, al netto degli errori fatti, e si può passare al lavoro successivo o si può comprare un nuovo trattorino, nel caso si abbiano abbastanza soldi. Più lavori si svolgono, più soldi si accumulano, più si può incrementare la flotta di veicoli e assumere nuovi dipendenti, per tagliare sempre più prati e fare sempre più soldi. La ricchezza porta in dote anche altri benefici: ad esempio si può spendere per migliorare il quartier generale, oppure si possono investire denari in campagne marketing che attirino nuovi clienti. L'importante è non spendere più di quanto si guadagna, pena il fallimento della compagnia.

Ribadiamo, per chi non lo avesse capito: Lawn Mowing Simulator è un simulatore puro, che fa suoi i ritmi e i problemi dell'attività che imita e che come tale va considerato. Se fare il giardiniere professionista non vi stuzzica neanche un po', potete girare a largo senza rimpianti e dedicarvi ad altro. Se invece nutrite una certa passione per l'argomento, allora non troverete di meglio in giro, sia a livello di ricostruzione delle dinamiche reali, sia per la cura con cui sono stati realizzati i veicoli, tutti riprodotti con grande perizia.