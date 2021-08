ID@Xbox e Hades al centro delle live Twitch di Multiplayer.it di oggi

Anche oggi Multiplayer.it vi offre un palinsesto di eventi dedicati al mondo dei videogiochi molto intenso tramite il canale Twitch. Avremo infatti modo di vedere in azione Hades, l'apprezzatissimo rogue-lite di Supergiant Games, e, ancora più importante, ci sarà spazio per l'ID@Xbox. Vediamo tutti i dettagli.

Si inizio oggi alle 16:00 con il nostro Aligi che giocherà Hades. L'opera di Supergiant Games è in arrivo - dopo la pubblicazione su PC e Switch - anche su PlayStation e Xbox. Quest'ultima proporrà il gioco anche su Game Pass. Hades è un rogue-lite che ci mette nei panni di Zagreus, figlio di Ade. Il ragazzo cerca di fuggire dagli Inferi, ma non si tratta di un'impresa semplice. In termini di gameplay, parliamo di un gioco d'azione con visuale isometrica: Zagreus, in ogni partita, può raccogliere potenziamenti legati agli dei dell'Olimpo che gli permettono di scatenare attacchi sempre più potenti.

Alle 18:00, invece, avremo modo di seguire insieme ad Alessandra e Giordana ID@Xbox, il nuovo evento di Microsoft dedicato al mondo indipendente. Ci sarà spazio per giochi come Artful Escape, OlliOlli World, Library of Ruina, e RPG Time. Speriamo di poter vedere in azione molti giochi interessanti in arrivo sulle piattaforme Microsoft.

Hades è uno dei giochi più apprezzati dell'ultimo anno

Ecco il riassunto della scaletta odierna: