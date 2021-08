Rainbow Six Extraction: un video leak mostra il Negozio e gli oggetti acquistabili

Poche ore fa è apparso un video leak tratto da un technical test di Rainbow Six Extraction che mostra il negozio interno e alcuni degli oggetti acquistabili con la valuta di gioco.

Il video è stato pubblicato su YouTube dal canale BigfryTV e permette di farci un'idea sui contenuti per la personalizzazione cosmetica degli avatar virtuali. La valuta premium del gioco, i React Credits, è acquistabile con soldi reali, che come possiamo notare dal filmato, sono disponibili in pacchetti dai tagli che variano dai 9,99 ai 49,99 dollari. Trattandosi tuttavia di una versione non definitiva di Rainbow Six Extraction non è detto che siano questi i prezzi definitivi.

I React Credits possono essere utilizzati per l'acquisto di vari elementi per personalizzare il nostro avatar virtuale, come copricapi, skin per le armi e così via. Apparentemente saranno presenti elementi piuttosto stravaganti, come costumi da samurai e maschere bizzarre, segno che Extraction sarà caratterizzato da toni meno seri rispetto a Rainbow Six Siege, perlomeno per quanto riguarda la personalizzazione cosmetica.

Probabilmente i React Credits non saranno l'unica valuta per acquistare nuovi oggetti nel negozio di Rainbow Six Extraction o forse la stessa potrà essere ottenuta completando sfide e obiettivi opzionali. Per saperne di più comunque non ci resta che attendere.

Vi ricordiamo che Rainbow Six Extraction sarà disponibile a partire durante il mese di gennaio 2022 per PS5, Xbox Series X | S, PC, Google Stadia, PS4 e Xbox One. Per ingannare l'attesa, potete buttarvi nella mischia con l'evento Containment di Rainbow Six Siege e la sua modalità PvP ispirata ad Extraction.