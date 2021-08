F1 2021 è ancora il più venduto, batte anche i giochi Switch in UK

L'estate non è il periodo più denso di uscite dell'anno, ma questo non significa che i videogiocatori smettano di giocare e dedicare tempo alla propria passione. La conseguenza è che giochi di alto livello riescono a dominare per più tempo la cima della classifica di vendita, come dimostra F1 2021 che continua ad essere primo in UK, battendo anche i giochi Nintendo Switch.

Vediamo la classifica UK per la settimana che è terminata il 7 agosto 2021:



F1 2021 Mario Kart 8 Deluxe Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game Animal Crossing: New Horizons The Legend of Zelda: Skyward Sword HD Minecraft (Switch) Grand Theft Auto V Assassin's Creed Valhalla Super Mario 3D World + Bowser's Fury Marvel's Avengers

Come potete vedere, non vi sono giochi PS5 first party in classifica, come Marvel's Spider-Man Miles Morales o Ratchet & Clank Rift Apart, probabilmente anche a causa della mancanza di scorte di PS5 per il territorio UK. Il gioco PlayStation 5 più venduto è F1 2021.

F1 2021 continua a essere primo

Nella classifica non mancano vari giochi Nintendo Switch come Mario Kart 8 Deluxe, ufficialmente il gioco più venduto di sempre su Switch a livello mondiale. Rimangono in classifica anche Animal Crossing New Horizons, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD e Super Mario 3D World + Bowser's Fury.

Tra i sempreverdi troviamo anche Minecraft (per Switch) e GTA 5. Ottimo anche il risultato del gioco delle Olimpiadi che ottiene una medaglia di bronzo, con un 42% di vendite per la versione PS4.

Parlando di F1 2021, ecco l'update 1.06 disponibile su PC, PlayStation e Xbox.