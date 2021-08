F1 2021: update 1.06 disponibile su PC, PlayStation e Xbox, ecco le novità

Codemasters ha pubblicato l'update 1.06 (1.006 in versione PS5) di F1 2021, il suo simulatore di guida. L'aggiornamento è stato pubblicato per PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PlayStation 5. La patch si occupa di risolvere una serie di bug.

Ecco l'elenco completo delle correzioni dell'update 1.06 di F1 2021:



È stato risolto un problema a causa del quale poteva non esserci il force feedback sui volanti Thrustmaster se il task manager era aperto in background in modalità finestra.

È stato risolto un problema a causa del quale il force feedback non era attivo sui volanti Thrustmaster quando venivano avviati da un collegamento sul desktop.

L'audio non salta più quando si collegano le cuffie ufficiali Xbox al controller.

Le prove veloci non causeranno più un'eccessiva usura dei componenti.

Risolti vari problemi con la connettività delle sessioni online su Xbox.

Risolto il problema dell'elevato utilizzo della GPU nelle schermate di caricamento durante il Punto di frenata.

Il ghosting è ora impostato su on nelle sessioni classificate.

Il trofeo "League Racer" ora può essere sbloccato correttamente.

L'MFD ora apparirà dopo aver ricevuto danni minori.

UDP: LapHistoryDate sarà ora inviato correttamente per un'auto attiva dopo che un'altra si è ritirata.

Risolto un potenziale crash durante l'uso della modalità foto.

Risolto un potenziale crash durante le sequenze di trasmissione.

La superficie della pista ora apparirà correttamente per il giocatore 2 in split-screen durante una gara bagnata.

I VFX in pista non possono più essere visti dagli altri piloti nelle qualifiche in F2™.

L'audio 3D per le cuffie è stato temporaneamente disabilitato su PS5. Sarà riabilitato non appena saranno risolti i problemi audio ad esso relativi.

Le prestazioni delle auto possono ora essere modificate dopo la creazione di un campionato.

Le trattative con i piloti a metà stagione sono state rimosse dalla prima stagione di una carriera Real Season Start.

Migliorato il feedback dato quando il feedback aptico è impostato su debole su PS5.

Risolto un problema per cui la bandiera degli Emirati Arabi poteva essere visualizzata sul podio invece della bandiera turca.

L'usura delle gomme ora può essere visualizzata sull'MFD durante il giro di formazione.

Riequilibrati i capitoli 1,3,5,9 e 12 a difficoltà normale in Punto di frenata.

Miglioramenti generali alla stabilità.

Varie correzioni minori.

Vi ricordiamo infine che F1 2021 è un successo e supera Zelda: Skyward Sword HD nei giochi più venduti in UK.