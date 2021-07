F1 2021 supera Zelda: Skyward Sword HD nei giochi più venduti in UK

F1 2021 balza in prima posizione nella classifica dei giochi più venduti in UK, sempre per quanto riguarda il mercato fisico e nella settimana scorsa, superando The Legend of Zelda: Skyward Sword che si trovava in vetta la settimana precedente.

Il cambio di posizione sembra sia dovuto soprattutto a un crollo nelle vendite del gioco per Nintendo Switch, che è calato del 74% rispetto alla settimana precedente, mentre F1 2021 è sceso solo del 37%, cosa che ha consentito al titolo Codemasters di prendersi la vetta della classifica.

Il ritorno sul podio di Ratchet & Clank: Rift Apart, tornato in terza posizione, è dovuto in gran parte a un ritorno in stock di PS5 nel Regno Unito, come riporta anche GamesIndustry.biz, che come abbiamo visto anche nelle settimane passate determina delle nuove accelerazioni nelle vendite del software collegato, come anche Marvel's Spider-Man: Miles Morales che recupera quasi dieci posizioni. Vediamo dunque la top ten britannica della scorsa settimana: