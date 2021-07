Dragon Age: Netflix lavora a una serie TV sul franchise EA e BioWare?

Dragon Age potrebbe presto diventare una serie TV da parte di Netflix, in base a quanto riferito da un report non confermato su Giant Freakin Robot, sito specializzato nell'ambito dei contenuti televisivi, il quale riferisce di una produzione in corso sul franchise EA e BioWare.

Non sappiamo bene come prendere la questione, considerando che la medesima fonte aveva svelato in precedenza altri possibili adattamenti TV che non hanno poi ricevuto alcuna conferma (almeno per il momento), dunque il tutto va considerato una semplice voce di corridoio senza particolari basi, ma risulta comunque molto interessante.

L'informazione, secondo il sito in questione, proviene da una fonte interna considerata "affidabile e comprovata" e l'idea non è effettivamente fuori dal mondo, considerando il possibile appeal di Dragon Age in un'operazione del genere, oltre alla spinta notevole di Netflix nell'ambito dei videogiochi, in termini di adattamenti televisivi.

Non ci sono dettagli su questo presunto adattamento di Dragon Age in serie TV, ma in base a quanto riferito sembrerebbe essere una produzione live action, ovvero con attori in carne e ossa, cosa che rappresenta già un'iniziativa diversa da quanto abbiamo visto in passato con Castlevania e DOTA, per esempio, oltre ad essere una produzione di maggiore rilievo.

In ogni caso, prendiamo il tutto con le pinze e attendiamo ulteriori delucidazioni, anche perché la questione per il momento è estremamente vaga. Nel frattempo, Netflix ha confermato il suo impegno nell'ambito videoludico con la prossima offerta di videogiochi in streaming all'interno dell'abbonamento, a quanto pare senza incrementi di prezzo rispetto allo standard.