Splitgate, Cris Tales e Techtonik nelle live di Multiplayer su Twitch di oggi

Il canale Twitch di Multiplayer.it è pronto a offrirvi un'altra giornata di contenuti. Ci sarà spazio per due interessanti giochi, Cris Tales e Splitgate, ma anche per l'amato Techtonik del nostro Pierpaolo Greco. Vediamo tutti i dettagli degli appuntamenti odierni.

Si inizia alle 14:00 con Cris Tales, giocato dal nostro Aligi. Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Cris Tales è un inno d'amore ai JRPG, ma è anche una ventata d'aria fresca ricca di numerosi spunti interessanti. Cris Tales non inventa nulla di nuovo, ma sfrutta i pilastri di un genere innovando nei punti giusti con il sapiente uso degli escamotage temporali. Soffre dei congeniti problemi di un JRPG d'altri tempi ma riesce a creare numerosi spunti ricchi di originalità. A partire dalla scelta di basarsi sulla cultura colombiana a 360 gradi, dalla bellezza architettonica alla vivacità dei dipinti, passando per le difficoltà sociali e le condizioni economiche anche attraverso le contrastanti scelte politiche. Che sia la direzione artistica o uno spunto narrativo, Cris Tales non è superficiale né approssimativo ma trova sempre un modo delicato di raccontare una storia."

Alle 16:00, invece, sul canale Twitch di Multiplayer.it ci sarà spazio per il Techtonik di Pierpaolo. In questa puntata ci sarà spazio per un Q&A, dedicato alle vostre domande sul mondo dei videogiochi e sulla tecnologia. Sfruttate quindi la chat di Twitch per porre a Pierpaolo le vostre domande!

Infine, alle 19:00 potremo vedere FireZ in azione su Splitgate, il nuovo intrigante sparatutto in prima persona che ha attirato talmente tanti giocatori da far crollare i server. La data di uscita della versione 1.0 era prevista per oggi, ma il team di sviluppo ha rimandato ad agosto, nel mentre risolve gli ultimi problemi.

