Splitgate: data di uscita rimandata a 24 ore dalla pubblicazione

Splitgate, l'interessante sparatutto in prima persona online, è stato rimandato a 24 ore dalla pubblicazione. Il gioco era atteso, in versione 1.0, il 27 luglio 2021, ma la fase di beta ha svelato alcuni problemi e il team di 1047 Games ha deciso di rimandare la data di uscita fino a un giorno non meglio definito di agosto 2021.

Splitgate, come detto, è uno sparatutto in prima persona che propone un gameplay a base di portali che permettono di spostarsi da un punto all'altro all'istante. Negli ultimi giorni il gioco è stato preso d'assalto dai giocatori e i server hanno iniziato a subirne le conseguenze. Invece di affrontare la situazione durante il lancio, il team ha preferito rimandare la data di uscita della versione 1.0 ad agosto.

Splitgate mescola gli FPS e Portal

Nel frattempo, in ogni caso, la versione beta continuerà a essere disponibile e i giocatori potranno continuare a provare Splitgate. Gli sviluppatori hanno inoltre condiviso i risultati della beta: il gioco è in prima posizione tra i giochi gratis Xbox, è in trending su PlayStation, su Steam ed ha ottenuto un picco di 15.470 giocatori contemporanei su Steam secondo i dati di SteamDB.

"Il nostro team è stato spazzato via dall'incredibile accoglienza che la community di Splitgate ci ha mostrato", ha detto Ian Proulx, il CEO di 1047 Games in una nuova dichiarazione. "Con il forte e improvviso aumento dei giocatori che cercano di accedere ai server, dobbiamo risolvere una miriade di problemi tecnici legati a questo livello di crescita folle. Abbiamo lavorato duramente per fornire un gioco e un'esperienza di alta qualità. E la nostra sfida più grande è semplicemente avere abbastanza capacità per servire l'intera comunità".

Splitgate ha infatti ottenuto oltre 600mila download in meno di una settimana di Open Beta.