Cris Tales, la recensione di questo inno d'amore ai JRPG

Causa ed effetto

Cris Tales: tra passato, presente e futuro

Disponibile da oggi per PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One e Series X/S, Cris Tales rispecchia in tutto e per tutto i JRPG di un tempo, caratterizzati da combattimenti a turni, da un grande focus sulla narrativa e da un mondo coerente e coeso da esplorare in maniera attiva. Tutte queste cose verranno qui analizzate, ma la partenza è come sempre dedicata alla premessa narrativa.

Crisbell è una ragazza che vive in un orfanotrofio di Narim. Una bambina la cui infanzia è, perlomeno inizialmente, un grande mistero. Il giocatore è accompagnato in un viaggio dalle mille sfaccettature alla ricerca del passato di Crisbell, ma soprattutto di un futuro tutto da scrivere per salvare le speranze di un mondo in tumulto. Non vi racconteremo molto di più per quanto riguarda la trama, ma ci soffermeremo sui dettagli di una narrazione che è fin dai primi passi molto decisa e inquadrata. Vi basti sapere però che Crisbell non è una bambina come le altre, la possibilità di manipolare i cristalli del tempo per osservare il passato e il futuro è qualcosa che va ben oltre il semplice dono affidato a una "prescelta".

Cris Tales: esplorando la città

Quella che vi troverete davanti è una narrativa strutturata, ricca di intrecci morali, di ripercussioni importanti sul mondo di gioco legate all'avanzamento della trama, ma anche alle scelte del giocatore. L'idea degli sviluppatori è stata quella di non soffermarsi sul classico cliché degli spostamenti temporali bensì sul sapiente utilizzo del tempo come metro di causa ed effetto.

Ciò che Crisbell vede nel presente ha una causa nel passato e un effetto nel futuro e questo continuo muoversi tra le tre pieghe del tempo è un espediente narrativo molto intrigante perché sapientemente utilizzato. Anche il cast di personaggi primari, secondari, NPC, comparse e membri del party è davvero variegato, approfondito e ben caratterizzato. Avrete la possibilità di utilizzare sei membri in totale e potrete gestire la formazione da far scendere in battaglia in un apposito sotto-menù. La narrativa dunque è un elemento fondamentale dell'esperienza di gioco, non l'unico, ma uno di quelli portanti.