Samurai Warriors 5: disponibile la demo

L'editore giapponese Koei Tecmo ha pubblicato la demo PC di Samurai Warriors 5 su Steam. Come capirete da soli, ora potete provare il gioco prima di acquistarlo. Considerate che non è ancora disponibile, quindi si tratta di una situazione ottimale. La demo è disponibile anche per PS4 sul PlayStation Store.

La demo pesa poco più di 4 GB ed è scaricabile dalla pagina Steam di Samurai Warriors 5. Naturalmente dovete avere un account Steam attivo e senza limitazioni per provarla. La versione dimostrativa comprende la parte iniziale della storia. I progressi fatti potranno essere trasferiti nella versione finale a pagamento.

Leggiamo altri dettagli dalla descrizione ufficiale del gioco:

Dopo sette anni di attesa, ecco finalmente un nuovo episodio della serie d'azione tattica "SAMURAI WARRIORS"!

Il periodo storico descritto nel primo titolo della serie "SAMURAI WARRIORS" uscito originariamente nel 2004, viene riproposto in una nuova versione aggiornata.

Rispetto al primo "SAMURAI WARRIORS" il gioco si arricchisce di una grafica largamente più evoluta, nuovi ufficiali e nuova azione. il tutto sul drammatico sfondo della guerra tra gli stati belligeranti .

Un'attenzione particolare è stata posta alla vita di Nobunaga Oda e di Mitsuhide Adechi con l'intento di illustrare con maggiore nitidezza l'epoca degli stati belligeranti dalla fine della Ōnin War all'Incident at Honnōji. Questo titolo segna l'inizio di una nuova serie nella quale vengono riproposte le storie e i personaggi dell'originario "SAMURAI WARRIORS" in una nuova versione aggiornata.

Caratteristiche di "SAMURAI WARRIORS 5"

■Vecchi ufficiali in versione aggiornata e nuovi ufficiali per un totale di 27 Samurai Warriors pronti a darsi battaglia

Ufficiali quali il giovane Nobunaga Oda e il daimyō Yoshimoto Imagawa, soprannominati rispettivamente il "Great Fool" e il "Greatest Archer in all of Kaidō" vengono riproposti con una grafica completamente rinnovata in linea con le caratteristiche del nuovo titolo. Fanno inoltre la loro comparsa, pronti a scendere in battaglia, nuovi ufficiali quali Toshimitsu Saitō, servitore di Mitsuhide Akechi e Kōga ninja Mitsuki. 27 Samurai Warriors intrecciano i loro destini nell'epoca drammatica degli stati belligeranti.

■Azioni WARRIORS più intense ed elettrizzanti che mai

Ancora una volta i giocatori potranno provare "l'emozione di mettere in fuga i nemici", vero e proprio marchio di fabbrica della serie WARRIORS.

Grazie alle nuove azioni aggiunte, per non parlare degli sfondi e delle atmosfere che conferiscono al titolo un'eleganza tipicamente giapponese, le azioni WARRIORS diventano ancor più stupefacenti.