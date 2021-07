F1 2021 per PS5, il ray tracing dà troppi problemi, disattivato con la patch 1.04

La patch 1.04 di F1 2021 ha rimosso il ray tracing dalla versione PS5 del gioco perché stava dando davvero tanti problemi ai videogiocatori. Viste le troppe le lamentele per le instabilità che piagavano il gioco, Codemasters si è vista costretta a correre ai ripari, disattivando il tutto. Il ray tracing rimane su Xbox Series X e PC con schede RTX della serie 20 e 30. Probabilmente sarà ripristinato quando l'avrà reso più stabile.

Per il resto la patch 1.04 di F1 2021 non fa molto, se non risolvere un problema con i salvataggi. Se volete saperne di più sul gioco, leggete la nostra recensione, in cui abbiamo scritto:

Aspettavamo un gioco molto simile rispetto alla scorsa edizione, ma siamo rimasti piacevolmente stupiti dai contenuti e dal modello di guida portati da Codemasters in questo F1 2021. Abbiamo affrontato con molta curiosità, piacere e senso di sfida la nuova avventura Braking Point, lanciandoci poi nelle classiche e più complesse modalità carriera. Il modello di guida con il pad o con il volante ci è parso a prima vista più semplice, ma cercando di spingere la monoposto al limite, abbiamo potuto godere comunque di un buon livello di sfida. Promosso anche il nuovo sistema di danni, che aumenta il livello di profondità e complessità nel gameplay. Il comparto visivo, pur ricevendo un evidente miglioramento su PC e sulle console di nuova generazione, ha ancora dei margini di miglioramento per il futuro. Mancano inoltre tutte le piste presenti nel campionato ufficiale di Formula 1, le quali verranno aggiunte in seguito con un aggiornamento gratuito. Infine vogliamo elogiare anche l'elevata quantità di opzioni e aiuti alla guida presenti, grazie ai quali è possibile vivere un'esperienza appagante con qualsiasi livello di abilità alla guida.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che F1 2021 è l'ultima incarnazione della serie di giochi di corse con licenza ufficiale FIA, in mano a Codemasters, quindi a Electronic Arts. È disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e S.