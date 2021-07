AKIBA'S TRIP: Hellbound & Debriefed, la recensione

Leggendo in quest'ottica la recensione vi domanderete se, tutto sommato, l'operazione abbia avuto senso e soprattutto se non si sarebbe potuto fare di meglio.

AKIBA'S TRIP: Hellbound & Debriefed è addirittura ancora precedente, coincide praticamente con l'inizio della saga. La remaster di questo vero e proprio fossile dell'era PlayStation Portable non è stata programmata in seguito ai milioni di unità venduti, ma è semplicemente un tentativo di celebrare i 10 anni del franchise (2011-2021).

Se oggi potete leggere la recensione di AKIBA'S TRIP: Hellbound & Debriefed è per via di alcune circostanze curiose. I fan della serie (dovreste trovarne alcuni in giro), e con loro probabilmente gli stessi sviluppatori, vi risponderanno che questa remaster arriva in seguito al successo di AKIBA'S TRIP: Undead & Undressed, un gioco che vendette qualcosa come mezzo milione di copie.

Trama: vampiri e agenzie segrete

AKIBA'S TRIP: Hellbound & Debriefed, picchiare tutto e tutti è divertente (per un po')

Il cuore della trama di AKIBA'S TRIP: Hellbound & Debriefed ruota attorno a creature dell'oscurità note come Shadow Souls. Kageyashi, in lingua originale: qualcosa come "abitanti delle ombre", "creature dell'oscurità". Si tratta di vampiri che hanno bisogno del sangue dei comuni esseri umani per sopravvivere e mantenere i propri poteri (sono più agili, forti e in generale pericolosi rispetto agli altri esseri viventi). Per il resto, nessuno ad occhio nudo saprebbe distinguere una Shadow Soul da qualsiasi altra ragazzina giapponese in giro per il quartiere di Akihabara.

Naturalmente le cose sono destinate a cambiare. Il protagonista dell'avventura, interpretato dal giocatore, è il giovane Akihiro Tanaka (ma potrete modificarne sesso, nome e ogni particolare subito prima dell'avvio della partita), il quale viene rapidamente ridotto in fin di vita da uno dei vampiri della città, Yuu Abeno. Fortuna che nei paraggi c'era anche la sorella dello Shadow Soul in questione, Rui Fumitsuki, la quale - impietosita dal destino di Akihiro - decide di donarle parte del proprio sangue, trasformando così a sua volta il protagonista in uno degli esseri soprannaturali che infestano Akihabara.

Da qui in poi, la storia è nelle mani del giocatore. Akihiro viene reclutato dalla NIRO, agenzia segreta di Akihabara che tenta di arrestare in tutti i modi l'avanzata delle creature dell'oscurità e che ha brevettato un sistema di combattimento perfetto per spedirle definitivamente all'altro mondo. Il protagonista fa la conoscenza di molti altri personaggi secondari, alcuni più stereotipati e banali di altri, ma tutti in qualche modo "giustificati" dalle esigenze narrative.

L'aspetto interessante della modalità storia di AKIBA'S TRIP: Hellbound & Debriefed, oggi come dieci anni fa, risiede nella possibilità di influenzare l'esito della vicenda. Vi sono infatti diversi finali, a seconda che scegliate di restare dalla parte della NIRO, di passare da quella delle Shadow Souls, o infine di optare per la terza via della coesistenza. Non aspettatevi colpi di scena incredibili, rivelazioni inaspettate o esiti particolarmente originali: ma è bene che venga lasciata un po' di autonomia e di possibilità di scelta al giocatore stesso.