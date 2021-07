Hot Wheels Unleashed: auto su licenza nel gioco Milestone, con il trailer Diecast

Hot Wheels Unleashed ottiene una nuova iniezione di auto utilizzabili all'interno del gioco Milestone con vari modelli su licenza che riproducono veicoli reali e altri resi invece famosi da serie televisive, film e vari franchise, come vediamo nel nuovo Diecast Trailer per il titolo in questione.

Nel racing game arcade basato sulle celebri macchinine Hot Wheels saranno disponibili numerose auto comprese anche alcune vere e proprie glorie del passato, visibili nel nuovo trailer, come K.I.T.T. di Supercar, la DeLorean di Ritorno al Futuro, il Party Wagon delle Tartarughe Ninja, la Batmobile e anche Snoopy sulla propria cuccia, a quanto pare.

Si tratta comunque di riproduzioni di modellini presenti sul mercato e appartenenti allo sconfinato catalogo di Hot Wheels, in arrivo per la data di uscita di Hot Wheels Unleashed, fissata per il 30 settembre. Vediamo dunque alcune di queste auto appartenenti a vari aspetti della cultura popolare, nell'elenco riportato qui sotto: