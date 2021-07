Elden Ring in copertina sul nuovo numero di Play Magazine

Come possiamo vedere tramite la segnalazione di GamesRadar, Elden Ring è il gioco in copertina per il numero 4 di Play Magazine. Il gioco di FromSoftware ha ricevuto un approfondimento di cui possiamo vedere, tramite le immagini poco sotto, un piccolo frammento.

Play Magazine racconta i dettagli fondamentali della lore di Elden Ring. Il personaggio viene definito come un "guerriero indebolito che aspetta la morte in una terra maledetta. Poi, un misterioso sconosciuto arriva e ti dà speranza e un nuovo scopo, inviandoti in missione." Noi siamo il Senzaluce (Tarnished in inglese) e dovremo riottenere un antico potere di un mitico artefatto. Per farlo dovremo affrontare dei semi-dei, eroi caduti in disgrazia. Ogni lord ha un frammento dell'Elden Ring che dovremo ottenere.

Elden Ring: un frammento dell'articolo dedicato al gioco

Viene inoltre spiegato che, di norma, FromSoftware definisce le meccaniche di gioco e solo dopo sviluppa una trama attorno al gioco. In questo caso, invece, Hidetaka Miyazaki ha fatto creare la lore del mondo di gioco, dei semi-dei e di alcuni NPC a George R. R. Martin (noto soprattutto come autore de Le cronache del ghiaccio e del fuoco): attorno a tutto questo è poi stato creato il gioco. Viene poi ricordato che dovremo affrontare un grande mondo aperto e potremo personalizzare il nostro personaggio liberamente.

Elden Ring: la copertina del numero 4 di Play Magazine

Questo è quanto possiamo leggere dall'immagine di anteprima di Play Magazine. Se volete scoprire altri dettagli, potete leggere quanto sappiamo sui Senzaluce dell'Interregno svelati dal sito ufficiale.