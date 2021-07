Hot Wheels Unleashed: video del Track Builder ci mostra come creare i tracciati

Mattel e Milestone hanno pubblicato un video dedicato a Track Builder, la modalità di gioco creata per Hot Wheels Unleashed. Si tratta di un creatore di livelli che potranno poi essere condivisi online con altri giocatori. Il Track Builder è stato usato dai designer di Milestone per creare i tracciati che saranno presenti nel gioco: tutto quello che vedrete e giocherete, quindi, potrà essere creato anche da voi.

Per l'occasione è Federico Cardini, Lead Game Designer di Hot Wheels Unleashed, a presentare l'approfondimento dedicato al funzionamento del Track Builder. Milestone spiega che "il risultato finale permette ai giocatori di creare piste folli in modo estremamente semplice, partendo dalla scelta di una delle ambientazioni disponibili nel gioco, tra cui la Track Room, uno stage speciale pensato appositamente per mostrare la libertà offerta dal Track Builder, grazie al suo grande spazio vuoto senza alcun tipo di limite od ostacolo."

Hot Wheels Unleashed

I giocatori avranno anche la possibilità di portare le proprie piste al livello successivo, grazie agli speciali moduli Track Builder. Sono disponibili più di 20 moduli, come T-Rex Escape, Spider Ambush, Hungry Cobra, che renderanno i tracciati ancora più unici, folli e impegnativi. Infine, sono inoltre stati indicati altri 7 degli oltre 60+ veicoli disponibili al day 1: 24 Ours, Off-Duty, Supercharged, RocketFire, Street Creeper, Surf 'N Turf, Tricera-Truck.

