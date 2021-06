Hot Wheels Unleashed, il provato del frenetico gioco di corse con le macchinine metalliche

Diamo quindi un'ulteriore occhiata da vicino a Hot Wheels Unleashed in questa nostra anteprima, in attesa di poter mettere presto le mani su una versione definitiva in sede di recensione.

In seguito al nostro primo contatto , abbiamo avuto modo di provare una versione aggiornata di Hot Wheels Unleashed . Gli sviluppatori di Milestone hanno lavorato bene nelle ultime settimane ed i miglioramenti tecnici portati al videogioco sono veramente notevoli rispetto alla spoglia versione pre-alpha vista in precedenza. Purtroppo non abbiamo ancora avuto modo di sperimentare una versione più completa del gioco con tutte le modalità presenti. In questo nostro nuovo hands-on ci concentreremo infatti sulle novità portate al gameplay ed al feeling generale offerto dalle numerose macchine presenti nel videogioco, oltre ad esplorare la varietà degli originali tracciati creati appositamente per questa demo.

Ognuna delle modalità disponibili può essere affrontata con tre livelli di difficoltà . La modalità "Facile" è adatta ai giocatori alle prime armi, quella "Media" è molto ben bilanciata, mentre la "Difficile" è veramente ardua anche per i giocatori più esperti. Gli sviluppatori ci hanno avvertito che la difficoltà dell'intelligenza artificiale dev'essere ancora bilanciata a dovere, quindi non vogliamo approfondire troppo questo aspetto del gioco.

Ogni macchina potrà essere poi potenziata con l'utilizzo della moneta digitale presente nel gioco (gli sviluppatori hanno già garantito che non ci saranno microtransazioni). La moneta verrà accumulata semplicemente smantellando le vetture che non utilizzeremo più, per poi far salire di categoria quelle più gradite. Non mancano nemmeno le modalità multigiocatore , sia in locale con lo split screen, che online fino a 12 giocatori connessi contemporaneamente. Infine, tra le modalità disponibili c'è anche la "Time Attack", una sorta di prova a tempo disponibili accanto alla Gara Veloce direttamente nel menu principale del titolo.

Sebbene durante la nostra prova abbiamo potuto toccare con mano esclusivamente la modalità Gara Veloce , gli sviluppatori ci hanno fornito delle informazioni aggiuntive riguardo alle altre modalità di gioco che saranno presenti nella versione finale del titolo. Partendo dalla Hot Wheels City Rumble, una modalità carriera nella quale il giocatore dovrà vincere numerose gare, sfidare boss e partecipare ad altre tipologie di corse originali per espandere la propria collezione di auto e pezzi del tracciato. Quest'ultimi potranno essere utilizzati all'interno della modalità "Track Builder" nella quale avremo modo di creare le nostre piste per poi condividerle con la community online. Anche le vetture saranno completamente personalizzabili con l'aggiunta di sticker ed altri elementi decorativi nella sezione "Livery Editor".

Gameplay

La partenza con la carica turbo da attivare

Passando al gameplay vero e proprio abbiamo trovato un ottimo feeling pad alla mano. Ognuno dei 28 veicoli provati (nella versione finale ci saranno più di 60 macchine diverse) ha un sistema di guida diverso, basato sulle caratteristiche della vettura: velocità, potenza frenante, accelerazione e maneggevolezza. Anche la gestione del turbo si differenzia in base alla tipologia del veicolo utilizzato con i veicoli pesanti che hanno a disposizione un numero maggiore di cariche per poter stare al passo con gli altri.

La fisica presente in questo Hot Wheels Unleashed è realizzata piuttosto bene. La velocità ed il relativo attrito della nostra vettura si percepiscono sia a metà curva sia nei rettilinei. Derapando in curva le nostre cariche di turbo si riempiono più in fretta, permettendoci di uscire a massimo gas. La derapata non è così semplice da gestire nel primo approccio con il gioco, ma dopo qualche ora di gameplay diventa piuttosto piacevole da utilizzare per massimizzare le nostre prestazioni in pista.

La schermata di selezione del tracciato

La scelta della nostra macchina Hot Wheels dipende anche dal tracciato sul quale andremo a correre. Ci sono infatti piste più tecniche sulle quali serve una maggiore maneggevolezza, altre invece dove la velocità di punta è assolutamente essenziale. In totale troveremo più di 40 tracciati nella versione finale del titolo, disposti nelle sei ambientazioni create appositamente da Milestone. Oltre a queste, ci saranno poi tutte le piste che andremo a creare noi, oppure quelle realizzate dalla community e condivise online.

Passando diverse ore in compagnia di Hot Wheels Unleashed, abbiamo potuto apprezzare un sistema di guida arcade molto intuitivo e soprattutto responsivo ad ogni nostro input. Purtroppo però le corse, seppur piuttosto frenetiche e combattute, ci hanno presto dato un senso di ripetitività, forse per mancanza di altri elementi nel gameplay. Durante la gara, oltre a dover sorpassare i nostri avversari e rimanere sul tracciato, c'è ben poco altro da fare. Gli elementi d'interazione originali (come ad esempio delle ragnatele che rallentano le macchine o dei pezzi del tracciato in movimento) sono ben pochi e spesso passano in secondo piano. Appare quindi chiara l'intenzione degli sviluppatori di voler portare un titolo incentrato principalmente sul collezionismo delle macchine Hot Wheels insieme ad un'esperienza alla guida molto genuina e divertente.