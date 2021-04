Hot Wheels Unleashed provato su PC

È probabilmente per questo motivo che l'annuncio del nuovo titolo di Milestone ha immediatamente generato dei riscontri positivi, creando un certo tipo di aspettative legate al mix di un team talentuoso e di un franchise con così tanta storia. Tutti aspetti che abbiamo tenuto in debita considerazione quando abbiamo provato Hot Wheels Unleashed su PC .

Quella delle Hot Wheels è indubbiamente una storia di successo: nata nel lontano 1968, la linea di automobiline in metallo prodotte da Mattel ha entusiasmato i ragazzini di ogni generazione, introducendo novità di anno in anno e mantenendo intatto il proprio fascino fino a oggi: una cosa assolutamente non scontata, in un mercato volubile e dinamico come quello dei giocattoli.

Oltre ai quick mode, il gioco promette infatti una corposa carriera in cui potremo gareggiare all'interno di oltre quaranta tracciati , guidando più di sessanta automobiline , con la possibilità di utilizzare un Track Builder per creare le nostre piste dei sogni e un editor per personalizzare ogni singolo veicolo. Ulteriori dettagli, tuttavia, non sono noti al momento.

La demo di Hot Wheels Unleashed che ci è stata fornita da Milestone è piuttosto asciutta in termini di contenuti, con la sola modalità Gara Veloce accessibile dal menu principale, sei vetture e quattro tracciati disponibili. Si intravedono tuttavia i contenuti che dovremmo trovare nella versione completa del gioco, in uscita il 30 settembre su tutte le piattaforme: PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.

Gameplay

Hot Wheels Unleashed, alcune delle vetture vantano un design fuori dal comune.

L'idea alla base di Hot Wheels Unleashed dovrebbe essere quella di unire il fascino di correre all'interno di un contesto miniaturizzato, come accadeva nel classico Micro Machines targato Codemasters del 1991, alle acrobazie frenetiche, all'immediatezza e alle personalizzazioni di Trackmania. Durante i nostri test abbiamo ritrovato entrambi questi aspetti, sebbene in maniera un po' vaga.

Le sei vetture presenti nella demo, numerate per verificare la corrispondenza con le vere Hot Wheels, come avvenuto per la linea di giocattoli a partire dalla fine degli anni '80, presentano le tradizionali differenze in termini di velocità finale, capacità frenante, accelerazione e slot per il turbo, ma una volta in pista l'approccio alla gara tende a conformarsi.

Hot Wheels Unleashed include sezioni magnetiche per percorrere i tracciati sfidando la gravità.

Un sistema di derapate alla Ridge Racer consente infatti di affrontare i tornanti senza dover alzare il piede dall'acceleratore, agendo sul freno per far partire il retrotreno e gestire la posizione dell'auto finché non si esce dalla curva, percorrendo magari in contemporanea una rampa di accelerazione.

Tuttavia al momento il modello di guida non si concede completamente alle dinamiche arcade che è lecito attendersi da un prodotto del genere, richiedendo spesso e volentieri aggiustamenti di traiettoria al limite, frenate per nulla convenienti dal punto di vista competitivo, "incastri" fra le sezioni e un livello di difficoltà sbilanciato verso l'alto.