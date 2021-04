Path of Exile 2: trailer svela nuove armi e meccaniche di gioco

Grinding Gear Games ha rilasciato un nuovo trailer dedicato a Path of Exile 2, il seguito dell'apprezzato gioco di ruolo d'azione free to play. Il trailer ci permette di vedere alcune delle novità che saranno introdotte all'interno del gioco: nuove armi e nuove meccaniche. Ecco tutti i dettagli.

Il trailer ci mostra un gioco visivamente molto intrigante e con tanta azione. Path of Exile 2 includerà una nuova campagna divisa in sette atti, un nuovo sistema di abilità, nuovi equipaggiamenti e molto altro. Più precisamente, il nuovo trailer ci mostra nuove armi come le lance e le balestre. È anche stato spiegato che il giocatore potrà sparare delle frecce di ghiaccio verso il cielo, così da creare blocchi di ghiaccio che cadranno sui nemici.

All'interno di Path of Exile 2 sarà possibile anche usare delle aree illuminate dal sole come punto di vantaggio contro i nemici. Sarà anche possibile creare delle aperture nei soffitti dei dungeon così da illuminare l'area.

Path of Exile 2 sembra molto promettente: il primo capitolo ha ottenuto un grande successo, quindi è possibile che il seguito riesca ad arrivare ancora più in alto. Sappiamo però che il gioco non sarà disponibile (nella sua versione beta) prima dell'inizio del 2022. Nel frattempo, i fan potranno divertirsi con l'ultima espansione del primo gioco.

L'espansione per il primo Path of Exile sarà di certo gradita, infatti si è registrato da non molto un nuovo picco di giocatori contemporanei, il successo continua.