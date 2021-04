Outriders: la prima patch si concentrerà su stabilità, cross-play, bug e non solo

Outriders è disponibile da più di una settimana oramai e i giocatori sono rimasti colpiti da quanto proposto da People Can Fly e Square Enix. Purtroppo il D1 ha visto la comparsa anche di alcuni problemi tecnici. Per fortuna è in arrivo una prima patch, la quale si concentrerà su stabilità, cross-play, bug e non solo. Vediamo i dettagli.

Le informazioni arrivano dal forum ufficiale di Steam, tramite il quale People Can Fly ha spiegato i piani per la prima patch di Outriders. Ecco l'elenco dei cambiamenti attesi:



Risolverà un problema di prestazioni in cui la GPU non viene utilizzata completamente. Questo dovrebbe aiutare con gli stuttering e i problemi DX11 /12

Una volta che le piattaforme sono state aggiornate alla stessa versione della patch, il cross-play tra piattaforme funzionerà di nuovo

Miglioramenti generali della stabilità per il servizio di matchmaking

Risolverà un crash multiplayer che poteva comportare la cancellazione dell'inventario dei giocatori

Risolverà il crash durante il completamento della missione secondaria "A Bad Day"

Risolverà il crash che si verifica in No Man's Land quando la tua lingua è impostata sullo spagnolo

Risolverà l'arresto anomalo all'avvio

Comprenderà molte altre correzioni di crash "casuali"

Risolverà la scomparsa dell'HUD

Risolverà i bug che interferiscono con la rigenerazione dei giocatori nelle spedizioni multiplayer

Risolverà i bug che bloccavano i giocatori all'interno dei poligoni (anche durante l'utilizzo di Gravity Leap) o li facevano cadere fuori dal mondo

Cambierà l'impostazione di matchmaking predefinita da "Aperto" a "Chiuso"

Molte altre correzioni e miglioramenti minori

Outriders: problemi in via di risoluzione

Tutte queste novità dovrebbero arrivare all'interno di Outriders tramite la prima patch durante la prossima settimana. Inoltre, è stato rivelato che ci sarà un bonus per scusarsi dei problemi ai server.