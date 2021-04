Solasta Crown of the Magister: update terminerà l'Accesso Anticipato, le novità

Fra non molto Solasta Crown of the Magister sarà disponibile in formato completo. Il team di sviluppo - Tactical Adventures - di questo gioco di ruolo basato su Dungeons & Dragons 5° edizione ha infatti annunciato che il prossimo update porterà l'opera alla versione 1.0. Vediamo quali sono le novità che saranno introdotte.

Solasta Crown of the Magister, vi ricordiamo, è stato rilasciato in Accesso Anticipato nell'ottobre 2020 ed è stato aggiornato regolarmente con vari update che hanno introdotto feature come "Dungeon Maker", modalità pensata per la creazione delle proprie avventure. Quest'ultima rimarrà in formato beta anche dopo l'uscita dall'Accesso Anticipato, ma la versione 1.0 includerà parecchie novità.

Prima di tutto, la versione 1.0 di Solasta Crown of the Magister darà l'accesso alla campagna completa, oltre che a tutta una serie di missioni secondarie aggiuntive. Inoltre, l'update aumenterà il livello massimo a 10 (attualmente è impostato a 8), introdurrà l'integrazione a Steam Workshop per la condivisione di dungeon creati dagli utenti e proporrà una colonna sonora orchestrale completa. Il supporto post-lancio includerà continui aggiornamenti alla modalità Dungeon Maker e un DLC gratis che aggiungerà la classe Stregone.

Solasta: Crown of the Magister

Nella nostra anteprima vi abbiamo spiegato che "Solasta: Crown of the Magister è un gioco ancora acerbo sotto alcuni aspetti ma parecchio promettente per altri: il fatto di implementare le meccaniche della quinta edizione di Dungeons & Dragons, spostando il concetto del role play dal vivo all'interno del videogioco, già lo rende diverso dai giganti come Baldur's Gate III e dunque perfettamente fruibile in parallelo."