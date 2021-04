Amazon Luna aggiunge i 720p: "è un male che questa soluzione debba esistere"

Amazon ha annunciato che il suo servizio di game streaming "Luna" dispone ora di una nuova opzione per la risoluzione, precisamente è ora possibile impostare il servizio a una risoluzione massima di 720p. Mat Piscatella, Video Game Industry Advisor e Executive Director presso The NPD Group, ha affermato che "è un male che questa soluzione debba esistere".

Partiamo dal principio. Questa impostazione di Amazon Luna è stata introdotta dalla società in seguito al feedback degli utenti. Ovviamente, inoltre, non sono state eliminate opzioni di livello superiore. I giocatori americani hanno però richiesto la possibilità di impostare i 720p per un semplicissimo motivo: moltissimi giocatori non hanno accesso a reti internet con traffico illimitato; in altre parole, molti utenti USA devono pagare in base all'utilizzo effettivo. Inoltre, dispongono di connessioni non particolarmente veloci, quindi giocare a risoluzioni maggiori era inutilmente costoso.

Per questo motivo Piscatella ha affermato che "è ottimo che più opzioni [...] esistano per il cloud gaming" ma al tempo stesso ha sottolineato che "è un male che questa soluzione debba esistere". In altre parole, come è possibile permettere al mercato videoludico di evolversi verso una direzione ritenuta da molti produttori come il futuro, quando una grossa fetta di giocatori in una nazione come gli Stati Uniti sono limitati da velocità e costi di connessione?

Il cloud gaming ha molti limiti pratici che non sembrano superabili in tempi brevi. Voi cosa ne pensate? Vorreste provare Amazon Luna una volta che questa sarà disponibile in Italia? Di certo non ispira fiducia il fatto che il boss del servizio cloud abbia lasciato dopo cinque mesi dall'annuncio.