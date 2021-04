Outriders: People Can Fly regalerà bonus per scusarsi dei problemi ai server

Attraverso un post su Reddit, Square Enix e lo sviluppatore di Outriders People Can Fly hanno voluto ringraziare la community del gioco per il sostegno ricevuto durante il lancio. Nonostante i tanti problemi ai server. Per scusarsi il team sta preparando un pacchetto bonus che regalerà a tutti i giocatori della prima ora di Outriders.

Il team sta ancora lavorando al "pacchetto di apprezzamento" e per questo motivo non è ancora pronto a diffondere i dettagli. Quello che può dire è stanno lavorando per premiare tutti i giocatori che si collegheranno dal 31 marzo all'11 aprile (o che hanno avuto un wipe dell'inventario) potrebbero ricevere un'arma Leggendaria appropriata al livello del personaggio più alto, un po' di Titanio e l'emote "Frustrazione". Un'emote perfetta, anche se -ironicamente- non era stata pensata per questo genere di evento.

Un nemico di Outriders.

Queste sono le intenzioni degli sviluppatori, ma tutto potrebbe cambiare nel frattempo, così come la data di distribuzione dello stesso. Nei giorni scorsi, infatti, Outriders ha avuto diversi problemi ai server, anche per colpa dell'enorme successo ottenuto da questo sparatutto online. Il gioco, infatti, è stato quello con il lancio migliore per Square Enix su Steam.

Nel caso in cui vi stiate chiedendo come gira il gioco su PC, vi consigliamo di leggere il provato di Outriders con Nvidia DLSS.