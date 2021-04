Ghosts è un nuovo gioco FMV horror che funziona solo alle 10 di sera

Ghosts è un nuovo gioco horror FMV che sarà giocabile unicamente alle 10.00 di sera (ora locale). Esatto, l'idea di questo nuovo gioco è che potremo giocare solo a un dato orario. È in arrivo su PC, Mac, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch il 22 febbraio 2022 e sarà pubblicato da Limited Run Games. Vediamo però qualche dettaglio aggiuntivo.

Ghosts è scritto e diretto da Jed Henderson, scrittore di Host, film horror del 2020. Buona parte del cast del film si unirà al regista e farà parte di Ghosts. La trama ruota attorno a un produttore televisivo - controllato dal protagonista - che è parte di una rete trasmittente in fallimento, FrighTV. Ghosts dovrebbe essere il nuovo show di punta, un nuova versione di un programma un tempo popolare tra gli amanti delle case infestate. Da quanto è possibile capire, vedremo tutto dalla prospettiva della telecamera del produttore e decideremo cosa fare e influenzeremo così la storia. Il cast verrà preso di mira da una forza oscura nota come "The Long Lady".

Non ci sono moltissimi dettagli, ma viene detto che "non ci saranno parole fluttuanti o porte luminose" all'interno di Ghosts. Le nostre azioni avranno un impatto sulla vita dei personaggi e pare che giocare in modo attento non sarà sempre l'opzione migliore. Se usciremo dal gioco, i personaggi moriranno, a quanto pare. Pare vi sia un modo per ottenere una versione dove è possibile salvare i progressi, così da poter giocare in più sessioni. Purtroppo il progetto è per ora misterioso e non chiarisce ogni dettaglio ludico. Se accederemo prima delle 10.00 di sera, semplicemente vedremo una schermata fissa e non potremo fare nulla.

L'idea di un gioco horror che funziona solo la sera è curiosa, per certo, ma abbiamo l'impressione che sarà più un limite che un vantaggio. A livello promozionale lo rende unico, ma all'atto pratico elimina tutti i potenziali acquirenti che non vogliono o non possono giocare la sera. Non ci resta altro da fare se non attendere nuove informazioni su Ghosts, con magari un video di gioco.

Rimanendo in tema FMV, Erica per PC ha una data di uscita e un trailer su Steam.