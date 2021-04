No More Heroes 3, il nuovo trailer introduce la Killion Dollar Trilogy Edition per Nintendo Switch

Grasshopper Manufacture ha pubblicato un nuovo trailer del folle No More Heroes 3. Il gioco arriverà ad agosto su Nintendo Switch in formato stand alone, ma anche all'interno della Killion Dollar Trilogy Edition, una speciale raccolta dei tre capitoli per Nintendo Switch.

Del trailer non si può dire molto. È il solito mix di follia, violenza e non sense che abbiamo imparato a conoscere nella serie giapponese. Tra un combattimento e l'altro si può notare il ritorno di personaggi come Shinobu Jacobs e Bad Girl, oltre che, ovviamente, del protagonista di No More Heroes 3 Travis Touchdown.

La Killion Dollar Trilogy Edition, invece, è stata appena presentata. Per il momento è stata annunciata solo per il Giappone e costerà 9800 yen. Questa edizione includerà le copie fisiche di No More Heroes 1+2 per Nintendo Switch e No More Heroes 3. Il tutto sarà contenuto all'interno di una speciale confezione disegnata dal character designer della serie, Yusuke Kozaki.

No More Heores Killion Dollar Trilogy Edition.

Entrambe queste edizioni usciranno in contemporanea il 27 agosto 2021 in esclusiva per Nintendo Switch. Ancora non sappiamo se e quando la Killion Dollar Trilogy Edition arriverà in occidente, ma noi ci speriamo davvero molto.

Cosa ve ne sembra del trailer?