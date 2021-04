PES 2021: Juventus e Roma scendono in campo sabato contro Monaco e Celtic Glasgow

Mentre la fase a gironi si appresta a concludersi, Juventus e Roma devono trovare gli ultimi punti fondamentali per passare alla fase successiva del campionato esport eFootball.Pro IQONIQ. I bianconeri e i giallorossi sfideranno rispettivamente Monaco e Celtic Glasgow, due match non semplici per continuare il loro cammino.

La settima giornata del campionato eFootball.Pro IQONIQ si giocherà a partire dalle ore 13:00 di sabato 10 aprile. Come da tradizione ogni match sarà visibile sui canali YouTube e Facebook ufficiali della competizione.

AS Roma è al momento in sesta posizione e dovrà affrontare il Celtic FC, nono con 12 punti. Una vittoria allontanerebbe i giallorossi da un pericoloso avversario, restando saldamente all'interno della zona playoff.

Per i bianconeri sta per arrivare un match ancora più complesso. Il Monaco, infatti, è secondo, e ha due punti di vantaggio rispetto alla Juventus. Una vittoria potrebbe consentire a Ettorito97 e soci di balzare in avanti in classifica, mentre una sconfitta potrebbe ridimensionarne le ambizioni.

La classifica eFootball.Pro IQONIQ dopo 6 giornate.

I match del campionato eFootball.Pro IQONIQ della stagione 2020/21 vengono disputati in partite 3v3 CO-OP. I premi "MVP" e "Top Goal-Scorer" vengono assegnati ai migliori giocatori al termine di ogni giornata, ulteriori premi in denaro verranno assegnati ai club al termine della stagione sulla base della classifica finale.