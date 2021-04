Resident Evil Re:Verse: open beta interrotta per problemi con il matchmaking

Attualmente dovrebbe essere in corso la fase di test Open Beta di Resident Evil Re:Verse, il gioco multigiocatore previsto come parte del pacchetto di Resident Evil Village. "Dovrebbe" è il termine corretto, in quanto Capcom ha deciso di interrompere la prova a causa di una serie di problemi con il matchmaking.

L'annuncio, come potete vedere qui sotto, è arrivato tramite uno degli account ufficiali su Twitter della compagnia. Capcom Development Division 1 ha spiegato che sta rilevando problemi con il matchmaking di Resident Evil Re:Verse da varie ore. Il team sta continuando a indagare sui problemi: per risolverli in modo definitivo, è stato deciso di interrompere la fase beta.

Per ora non è chiaro quanto a lungo l'open beta rimarrà ferma. Non viene menzionata alcuna data di ripartenza. Dovremo attendere che Capcom dia nuove informazioni a riguardo. È altamente probabile che gli sviluppatori amplino il periodo di prova di Resident Evil Re:Verse, appena sarà di nuovo disponibile.

In questo momento molti fan di RE sono però più interessanti a Resident Evil Village: il gameplay verrà mostrato di nuovo in uno speciale evento. Inoltre, è stato scoperto che una seconda demo è già presente su PSN, disponibile settimana prossima?