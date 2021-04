Resident Evil Village: seconda demo già presente su PSN, disponibile settimana prossima?

La seconda demo di Resident Evil Village si concentrerà sul gameplay

Resident Evil Village avrà una seconda demo in uscita prima del lancio del gioco, ma questa potrebbe avvenire già nei prossimi giorni, considerando che sembra che la nuova versione di prova sia già stata caricata all'interno del PSN, al momento non raggiungibile dal pubblico ma praticamente pronta.

La notizia arriva da alcune fonti come MP1st, in base alle quali sono state rilevate alcune nuove e specifiche SKU per le quattro regioni del PSN (USA, Europa, Giappone e Asia) intitolate "Resident Evil Village Gameplay Demo" (chiamato invece Biohazard nella versione giapponese).

Sebbene non ci siano ancora conferme, visto anche che la demo Maiden ha una denominazione precedente, questa sembra essere la nuova demo prevista arrivare su tutte le piattaforme prima dell'uscita di Resident Evil Village.

Si tratta di un pacchetto da circa 10 GB, dal quale sono emersi anche alcuni dettagli relativi ai controlli, che sembra prevedano anche l'utilizzo del Remote Play su PS Vita. Quello che possiamo dedurre da questo caricamento "stealth" sul PSN è che la seconda demo di Resident Evil Village è praticamente pronta e si attende solo il via libera di Capcom e Sony per il suo rilascio al pubblico.

L'idea più quotata, a questo punto, è che la demo possa essere messa a disposizione in corrispondenza del nuovo evento speciale Resident Evil Showcase previsto alla mezzanotte tra il 15 e il 16 aprile. In maniera simile a quanto successe con la prima demo Maiden, è probabile che proprio durante l'evento, o poco dopo, Capcom decida di mettere a disposizione il download della seconda demo del gioco.

La nuova demo, già annunciata tempo fa, ha lo scopo di mostrare più da vicino il gameplay effettivo di Resident Evil Village, con uno spezzone vero e proprio del gioco, laddove la demo Maiden si concentrava più sul presentare l'ambientazione, l'atmosfera e la nuova grafica. Inoltre, verrà messa a disposizione su tutte le piattaforme previste. La data di uscita di Resident Evil Village è fissata per il 7 maggio su PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S e Xbox One.