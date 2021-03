Resident Evil Village, la prossima demo sarà una porzione del gioco completo

La prossima demo di Resident Evil Village sarà una porzione del gioco completo, a differenza di Maiden che era invece un semplice showcase realizzato per mostrare la grafica del gioco: lo ha dichiarato Capcom sull'ultimo numero di Famitsu.

La casa giapponese aveva già chiarito che la prossima demo di Resident Evil Village avrà molto più gameplay, e consentirà dunque di sperimentare le effettive meccaniche del nuovo capitolo.

Come abbiamo avuto modo di scrivere, la demo PS5 di Resident Evil Village rappresenta per certi versi un assaggio di futuro per la serie Capcom, anche e soprattutto per quanto concerne la realizzazione tecnica.

Ad ogni modo, l'azienda nipponica ha parlato su Famitsu anche del venticinquesimo anniversario di Resident Evil, rivelando di aver già pianificato diversi eventi celebrativi oltre a quelli per mostrare in azione Village.

Inizialmente pensato per una pubblicazione esclusivamente sulle piattaforme next-gen, Resident Evil Village sarà disponibile a partire dal 7 maggio su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.