Resident Evil Village: la prossima demo avrà molto più gameplay, assicura Capcom

La demo di Resident Evil Village disponibile da ieri sera su PS5 è stata realizzata unicamente per fornire una piccola anteprima del gioco, ma la prossima includerà molto più gameplay: lo ha dichiarato Capcom su Twitter.

Pensata come un assaggio di futuro per la serie, la demo PS5 di Resident Evil Village dura pochi minuti e vanta meccaniche estremamente basilari, distanti rispetto a ciò che troveremo nel prodotto completo.

La prossima demo, in arrivo in primavera anche sulle altre piattaforme, sarà dunque diversa e offrirà un effettivo sguardo al gameplay, includendo magari anche qualche combattimento.

"Abbiamo creato la demo Maiden come una sorpresa per gli utenti PS5, al fine di mostrargli che possiamo spingere la console al limite: è per questo che abbiamo aggiunto la dicitura 'visual demo' al titolo", hanno scritto gli sviluppatori.

"Per quelli fra voi alla ricerca di una demo con più gameplay... restate in ascolto!", si conclude il post pubblicato su Twitter da Capcom, che rimanda appunto alla prossima demo di Resident Evil Village.