Resident Evil Village demo: 4K non nativo, fps e ray tracing secondo Digital Foundry

Resident Evil Village si è presentato con una demo a sorpresa la notte scorsa su PS5, proprio alla fine dell'evento di presentazione da parte di Capcom, culminato con questa versione di prova chiamata Maiden esclusiva per la console Sony, analizzata quindi da Digital Foundry per quanto riguarda risoluzione, frame-rate e ray tracing.

Per quanto riguarda la risoluzione, l'analisi in video riportata qui sopra conferma l'output a 3840x2160, ovvero il 4K pieno raggiunto dalla demo di Resident Evil Village, ma questo è ottenuto attraverso il checkerboard rendering, ovvero la tecnica di ricostruzione che abbiamo visto utilizzata ampiamente nella generazione PS4 e Xbox One, peraltro anche dallo stesso Resident Evil 7.

Non si tratta dunque di 4K nativo, ma secondo Richard Leadbetter e soci il risultato è comunque molto soddisfacente e vicino al 4K vero e proprio, sebbene presti il fianco a qualche critica soprattutto per quanto riguarda la risoluzione delle texture, che era poi il problema emerso anche dall'analisi precedente effettuata da ElAnalistaDeBits, nonché da VGTech successivamente.

Ottima l'implementazione dell'HDR, mentre viene rilevato anche l'uso del ray tracing nella demo Maiden: secondo quanto riportato da Digital Foundry, la nota tecnologia grafica viene utilizzata nell'uso dei riflessi, in maniera simile a quanto visto anche in Devil May Cry 5. A detta della rubrica, si tratta di un effetto poco evidente e anche un po' difficile da discernere, anche perché i riflessi in ray tracing sono in bassa risoluzione, ma si tratta comunque di un passo avanti rispetto al normale Screen Space Reflection utilizzato dal RE Engine in precedenza.

Infine, per quanto riguarda il frame-rate, la demo Maiden di Resident Evil Village punta ai 60 fps "ma non li sostiene precisamente", riferisce Digital Foundry. La aree più aperte sembrano appesantire le performance che calano in maniera sensibile durante le fasi più concitate. Ovviamente, bisogna ricordare sempre che si tratta solo di una demo, oltretutto nemmeno contenente elementi effettivi di gameplay.

Come dichiarato dagli stessi sviluppatori, la demo Maiden è una sorta di "esperienza visuale" studiata per presentare ai giocatori l'ambientazione e le atmosfere di Resident Evil Village ma non può essere presa come indicativa dell'effettiva qualità del gioco finale. Un'altra demo, questa più propriamente riferita al gioco e contenente il gameplay vero e proprio, verrà distribuita poi in primavera anche sulle altre piattaforme.