Resident Evil Village: la demo PS4, Xbox One, PC e Xbox Series X/S esce in primavera

La notte scorsa Capcom ha annunciato che l'attesissimo Resident Evil Village arriverà su PS4 e Xbox One, oltre che su PC, Xbox Series X/S e ovviamente PS5, il 7 maggio 2021. Non solo, sarà possibile acquistare un'unica copia PlayStation e poi giocarla indifferentemente sulla vecchia e nuova generazione di console di Sony. Lo stesso vale anche per Xbox, grazie al comodissimo programma Smart Delivery. L'unica notizia che potrebbe aver scontentato i fan più accaniti di Resident Evil, è il sapere che la demo Maiden è disponibile in esclusiva per PlayStation 5. Tutti coloro che vorranno provare Resident Evil Village su PS4, Xbox One, PC e Xbox Series X/S quindi dovranno aspettare questa primavera, quando Capcom distribuirà una seconda demo per queste piattaforme.

La demo Maiden di Resident Evil Village per PS5, infatti, non è una classica "versione dimostrativa", ma un'esperienza parallela al gioco ufficiale, che offre un punto di vista differente alle vicende di Resident Evil Village. Maiden, infatti, è parallela a RE Village, ma non mostra tutte le caratteristiche del gameplay e i personaggi della storia principale.

Oltre alla demo, ieri sono state diffuse tantissime nuove informazioni sul gioco: per questo motivo vi consigliamo di leggere la nostra anteprime di Resident Evil Village dallo showcase di Capcom.