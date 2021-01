Resident Evil Village PS5: la demo è disponibile, video di gameplay

Capcom ha annunciato durante il Resident Evil Showcase che la demo di Resident Evil Village per PS5 è disponibile per il download sin da oggi. Per festeggiare l'evento, lo sviluppatore giapponese ha mostrato il primo video di gameplay preso dalla versione next-gen del gioco.

La demo arriverà anche sulle altre piattaforme, ma in primavera. Per il momento, infatti, la demo è esclusiva PlayStation 5 ed è possibile scaricarla immediatamente. Gli utenti Xbox Series X/S, PC, ma soprattutto Xbox One e PS4, dovranno attendere ancora un po'.

Il primo video di gameplay del gioco, inoltre, mette in luce tutte le potenzialità di questo gioco: dal comparto tecnico artisticamente molto ispirato, l'eccellente character design, al gameplay in prima persona. Sono stati mostrati anche i combattimenti, per la gioia dei cacciatori di zombie più esagiati.

Nella serata di oggi Capcom ha anche annunciato la data uscita e mostrato il trailer di Resident Evil Village.

Cosa ne pensate?